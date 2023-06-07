امرأة مصرية ملهمة تؤسس مطبخًا صديقًا للبيئة وسط النيل

أسست "أم ندى" امرأة مصرية ملهمة مطبخًا صديقًا للبيئة وسط النيل، وتحدت ظروفها المعيشية بـ"شوكة ومجداف".

وهو مطبخ مجتمعي صديق للبيئة مخصص لسكان جزيرة القرصاية في نهر النيل، الذين يواجهون مصاعب في وصول طعام ملائم لهم بمكان عملهم.

نقص في البنية التحتية والخدمات بجزيرة القرصاية

وتقول سلمى اللقاني، موظفة في شركة بجزيرة القرصاية: “منذ فترة ونحن نأكل أطعمة غريبة بسبب وجدنا في الجزيرة، وفكرة جلب الأطعمة ووصولها إلينا في الجزيرة فكرة صعبة.. حتى سندوتشات الفول والطعمية كان فيها حصى”.

مطبخ صديق للبيئة وسط النيل أسسته امرأة مصرية ملهمة

يقطن في جزيرة القرصاية نحو 1500 نسمة، بين صيادين ومزارعين، يعيشون فيها منذ عقود، وتعاني الجزيرة الواقعة على ضفاف نهر النيل من نقص في البنية التحتية والخدمات.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "مطبخ صديق للبيئة وسط النيل أسسته امرأة مصرية ملهمة".

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