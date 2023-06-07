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الأربعاء 07 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطري للأيزو

المعمل المركزي للرقابه
المعمل المركزي للرقابه علي المستحضرات الحيوية البيطري

أعلن الدكتور سمير عبدالونيس مدير المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطرية، عن تجديد اعتماد المعمل للأيزو ١٧٠٢٥ في معايرة الأجهزة العلمية في مجالي الححوم والحرارة من قبل الايجاك.

ياتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل اتباع أعلى معايير الجودة وتطوير العمل، وأيضًا من خلال الإشراف المباشر من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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 أضاف عبدالونيس، أن المعمل  المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطرية بهذه المناسبة يقدم خدماته لكل معاهد ومعامل المركز في مجال معايرة البابيتات الأوتوماتيك وكذلك جميع الحضانات والأوتوكلافات والأفران التي تحتاج قياس الحرارة.

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