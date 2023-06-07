الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطري للأيزو

أعلن الدكتور سمير عبدالونيس مدير المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطرية، عن تجديد اعتماد المعمل للأيزو ١٧٠٢٥ في معايرة الأجهزة العلمية في مجالي الححوم والحرارة من قبل الايجاك.

ياتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل اتباع أعلى معايير الجودة وتطوير العمل، وأيضًا من خلال الإشراف المباشر من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

أضاف عبدالونيس، أن المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطرية بهذه المناسبة يقدم خدماته لكل معاهد ومعامل المركز في مجال معايرة البابيتات الأوتوماتيك وكذلك جميع الحضانات والأوتوكلافات والأفران التي تحتاج قياس الحرارة.