الدقهلية تعتمد خطة العمل التنفيذي لعمل فرع محو الأمية وتعليم الكبار

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، بالمحاسب محمد سالم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية، لاعتماد خطة العمل التنفيذي لعمل فرع محو الامية وتعليم الكبار للعام 2023/2024 والتي تستهدف محو امية 44220 من الاميين بمركز ومدن المحافظة.

وأكد مختار، على أهمية التوسع في فتح فصول محو أمية من خلال المديريات المختلفة بالمراكز والمدن والاحياء والقري وفقا للبروتوكولات الموقعة مع الهيئة، مشيراً إلى التنسيق الكامل لتفعيل جهود الخدمات والأنشطه المختلفه لفرع تعليم الكبار لإستفادة أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والريف وتحفيزهم على محو الأمية لديهم وبينهم.

وشدد على ضرورة الإهتمام بالخدمات الثقافيه والتوعيه الفكريه والدينيه والخدمات الصحيه العامه والصحه الإنجابية من خلال القوافل الاعلامية المشتركة..

ومن جانبه اوضح مدير عام محو الامية وتعليم الكبار ان هناك عدد 6317 فصل لمحو الامية بالمراكز والمدن والاحياء وبمديريات الخدمات المختلفة علي مستوي المحافظة يتم من خلالها تحقيق مستهدف الخطة الجديدة للعمل في محو الامية علي مستوي المحافظة حيث يتم تنفيذ 4 دورات لمحو الامية للدارسين الذين يتم التحاقهم بهذه الفصول بداية من يوليو 2023 وحتي ابريل 2024 وذلك بمشاركة ودعم كافة المديريات الخدمية في مقدمتها الاوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعي والصحة فضلا عن المشاركة الفعالة للدفاع الشعبي والعسكري في اعمال محو الأمية.

