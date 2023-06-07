رصد 288 قضية مخدرات و151 قطعة سلاح

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 288 قضية مخدرات، 151 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 82940 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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في سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، مُتخذين من عدد 2 شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- عدد 150 قرص مخدر - كمية من البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام- عدد 3 زجاجات من زيت الهيدرو المخدر- بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- ماكينة عد نقود- عدد 2 سلاح أبيض "خنجر - سكين"- مبلغ مالى- عدد 5 هواتف محمولة- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالى متحصلات تجارتهم والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لسرقته سيارة من داخل جراج

فيما ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لسرقته سيارة من داخل جراج، وإعادة السيارة لمالكها.

قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (حارس جراج خاص - مقيم بدائرة القسم) .. لقيامه بسرقة السيارة خاصته حال قيامه بركنها داخل الجراج محل عمل المشكو فى حقه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم