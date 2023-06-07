مايكروسوفت متّهمة بمخالفة قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (فيديو)

في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تتهم شركة مايكروسوفت بمخالفة قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، ويهدف هذا القانون إلى حماية خصوصية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا على الإنترنت من خلال تنظيم الطريقة التي يجمع فيها المواقع والخدمات المعلومات الشخصية عن الأطفال.

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عدم اتباع الشركة للإجراءات المناسبة للحصول على موافقة الوالدين

وتتعلق الاتهامات الموجهة لمايكروسوفت بعدم اتباع الشركة للإجراءات المناسبة للحصول على موافقة الوالدين قبل جمع معلومات شخصية عن الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن مايكروسوفت لم تقدم إشعارًا واضحًا ومفهومًا للوالدين حول الطريقة التي تستخدم بها الشركة معلومات الأطفال وكيف يمكن للوالدين مراجعة أو حذف هذه المعلومات.

في حالة إثبات صحة هذه الاتهامات، قد تواجه مايكروسوفت غرامات مالية كبيرة وتأثير سلبي على سمعتها، وتعتبر حماية خصوصية الأطفال قضية حساسة ومهمة، ويجب على الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

مايكروسوفت ملتزمة بحماية خصوصية الأطفال

وفي المقابل تؤكد مايكروسوفت أنها ملتزمة بحماية خصوصية الأطفال وتحسين تجربتهم على الإنترنت. تقول الشركة إنها تعمل بجد للتأكد من الالتزام بقوانين حماية الخصوصية وتحسين ممارساتها المتعلقة بجمع المعلومات واستخدامها.

وفي ظل تزايد استخدام الأطفال للإنترنت والتكنولوجيا، تزداد أهمية توعية الوالدين والمربين حول مخاطر الإنترنت وكيفية حماية خصوصية الأطفال، ويجب على الوالدين تعليم أبنائهم قواعد السلامة على الإنترنت والتأكد من أنهم يستخدمون المواقع والتطبيقات بشكل آمن ومسؤول.

من جانبها، يجب على الشركات تطوير تقنيات وأدوات تساعد الوالدين على مراقبة استخدام الإنترنت لأطفالهم والتحكم في الوصول إلى المحتوى غير المناسب، ويمكن للشركات أيضًا توفير موارد تعليمية للوالدين لمساعدتهم على فهم مخاطر الإنترنت وكيفية التعامل معها بشكل فعّال.

وفي هذا السياق، يلعب المجتمع الدولي دورًا هامًا في تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة مخاطر الإنترنت وحماية خصوصية الأطفال. يمكن للمنظمات الدولية والحكومات تبني سياسات وقوانين تعزز حماية الأطفال على الإنترنت وتحث الشركات على تطبيق معايير أعلى للأمان والخصوصية.

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