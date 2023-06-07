يوم إعلامي لمنتخب مصر لكرة السلة للشباب قبل التوجه لكأس العالم بالمجر

ينظم الاتحاد المصري لكرة السلة يوماً إعلامياً لمنتخب مصر لكرة السلة للشباب تحت 19 عاماً، وذلك قبل سفر المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة بالمجر.

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ويقام اليوم الإعلامي بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك يوم الإثنين 12 يونيو 2023، الساعة 12 ظهراً.

ويسمح للسادة الإعلاميين بحضور جزء من المران، ثم إجراء لقاءات مع اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الكندي كيربي شيب.

موعد مشاركة منتخب السلة ببطولة كأس العالم بالمجر تحت 19 سنة

ويشارك منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة في بطولة كأس العالم لكرة السلة التي تقام بمدينة ديبريتشين المجرية في الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو 2023.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات صربيا واليابان والبرازيل. ويفتتح منتخب مصر مبارياته يوم 24 يونيو أمام صربيا، ثم يلتقي اليابان في اليوم التالي، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بلقاء البرازيل يوم 27 يونيو.

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.

وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية 81-54.