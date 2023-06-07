تفاصيل لقاء رئيس الإنجيلية وسفيرة إستونيا بالقاهرة (صور)

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الثلاثاء، بسفيرة إستونيا إنجريد آمر لدى جمهورية مصر العربية، ذلك بمقر الهيئة للخدمات الاجتماعية بمنطقة النزهه في مصر الجديدة.

استهل القس أندرية زكي اللقاء بتقديم كلمات الترحيب لزيارة سفيرة إستونيا، ودار حوار حول نشاط الطائفة الإنجيلية من خلال ١٥٠٠ كنيسة محلية في جميع محافظات الجمهورية، وأحدث نشاطات وحدات وقطاعات الهيئة الإنجيلية، ودورها في حوار الثقافات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتخلل الحديث عن دور الهيئة الوطني في جميع المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

تنظم الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتنمية صغار المزارعين وتحسين الانتاجية الزراعية، وهو استكمالًا لأنشطه " مبادرة ازرع " للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تنظم مساء اليوم مؤتمر جماهيري واحتفالية كبيرة للحصاد بمناسبه الإنجاز الذى تحقق في الوصول الى مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بمحصول القمح والوصول الى 100 الف مزارع وزراعه 150 الف فدان بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية.

وتستعد الهيئة لاطلاق للمرحلة الجديدة لمبادرة ازرع والتي تخص استهداف مايقرب من 500 ألف من المزارعين وزراعه مليون فدان من القمح، وهو لقاء لمحافظات الصعيد( محافظات المرحلة الأولى وهى بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج ) + محافظات المرحلة الجديدة وهى قنا – اسوان – الوادي الجديد ) بحضور قرابه 8000 شخص ( ثمانية الاف مشاركه ومشاركه ) في اللقاء.