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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا بطما

محطة الصرف الصحي
محطة الصرف الصحي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٨٥ الف متر مكعب لكل يوم وتخدم ٣٥٠ الف نسمة بمدينة طما وقراها وان الاعمال الجارى تنفيذها تبلغ تكلفتها 17 مليون جنيه وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتلبية احتياجات المواطنين.

وحرص رئيس مياه سوهاج، على متابعة أعمال الاحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم 1 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 30 الف متر مكعب لكل يوم وتخدم قرى الشوكا وقاو غرب والحما وجزيرة طما والسكساكا وجزء من مدينة طما وذلك لتاهيل المحطة للحصول على الشهادة العالمية الادارة الفنية المستدامة TSM.

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