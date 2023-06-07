رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا بطما

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٨٥ الف متر مكعب لكل يوم وتخدم ٣٥٠ الف نسمة بمدينة طما وقراها وان الاعمال الجارى تنفيذها تبلغ تكلفتها 17 مليون جنيه وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتلبية احتياجات المواطنين.

وحرص رئيس مياه سوهاج، على متابعة أعمال الاحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم 1 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 30 الف متر مكعب لكل يوم وتخدم قرى الشوكا وقاو غرب والحما وجزيرة طما والسكساكا وجزء من مدينة طما وذلك لتاهيل المحطة للحصول على الشهادة العالمية الادارة الفنية المستدامة TSM.