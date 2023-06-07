المشدد 6 سنوات لصاحب ورشة ملابس وسائق لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، صاحب ورشة ملابس وسائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز ههيا.

تعود تفاصيل القضية ليوم 21 فبراير الماضي، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهمين "غريب. ع. م" 37 عاما صاحب ورشة ملابس، و"محمود. الـ. ا" 33 عاما سائق، مقيمان مركز ههيا؛ للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر مخدر الهيروين، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائها بمركز ههيا، وسلاحا ناريا وذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

اسند أمر الإحالة إلى المتهمين حال ضبطهما من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، عثر بحوزتهما على كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى، وسلاح نارى وذخيرة طلقة من ذات العيار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.