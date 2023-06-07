الضويني يستقبل سفير توجو بالمغرب لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السيد ميسان أماكوي، سفير توجو بدولة المغرب، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

قال الضويني، إن أبناء توجو الملتحقين بالأزهر الشريف يتمتعون بمتابعة ورعاية خاصة، مبينا أن مؤسسة الأزهر تقوم على تعليم علوم الدين واللغة العربية من خلال منهج وسطي مستنير، مما أكسبه مكانة خاصة في العالم كله.

الضويني: الأزهر يفتح أبوابه للأئمة والوعاظ



وأوضح الضويني، أن الأزهر يدرس فيه ٥٩ طالبا من دولة توجو، كما أن الأزهر يفتح أبوابه للأئمة والوعاظ ليتلقون تدريبا على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتزويدهم بمنهج التحصين من الوقوع في التطرف أو التشدد، من خلال تلقي التدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.



وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر يولي أبناء قارة أفريقيا اهتماما خاصا، لذا وجه فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتخصيص منح علمية لدراسة علوم الطب أو الصيدلة أو الهندسة لأبناء قارة أفريقيا بجامعة الأزهر، وأنه تم تخصيص ٣ منح علمية لطلاب توجو.



من جانبه قدم ميسان أماكوي، سفير توجو بدولة المغرب، الشكر للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر باسم الرئيس والشعب التوجولي على رعايتهم لأبناء توجو وتوفير سبل الراحة لهم، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر مؤسسة كبيرة وأسهمت في تغيير جذري في طلاب توجو، مبينا أن بلاده تعتز كثيرا بطلاب توجو الدارسين بالأزهر الشريف ويعولوا عليهم كثيرا.

كان قد عقد مجمع البحوث الإسلامية اختبارا للواعظات من المرشحات للعمل ضمن قوافل التوعية التي ينظمها المجمع خلال موسم الحج بحضور د. عباس شومان وكيل الأزهر السابق، د. حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، و د. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات.



قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد: إن مشاركة واعظات الأزهر الشريف في عملية التوعية بالحج في المطارات والموانئ المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة لها أهمية كبيرة بالنسبة للسيدات قبل سفرهن لأداء هذه الفريضة وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك.



وأضاف أن تلك المشاركة تأتي في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بزيادة الدور التوعوي للوعاظ والواعظات ضمن الخطة التوعوية للمجمع والتي تتضمن تعريف وتوعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج وشعائره، من خلال نشر وعاظ وواعظات المجمع في الموانئ والمطارات للإجابة على أسئلة الحجاج قبيل سفرهم للأراضي المقدسة، كأحد أهم الأنشطة التوعوية للأزهر الشريف وفق منهجه الوسطي المعتدل دون إفراط أوتفريط.