محافظ قنا: بنك مصر يسعي لتنفيذ 350 مشروع صغير

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مؤسستىّ بنك مصر للتنمية وصناع الحياة يقوما بتنفيذ مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا، شمال قنا، بتمويل من مؤسسة بنك مصر ، ويهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا فى 17 قرية بمركز دشنا ، على أن يستفيد من المشروع 30% من السيدات على الأقل ، وذلك من خلال تنفيذ 350 مشروع صغير للأسر الأكثر استحقاقا.

وتابع أن المشروع يشمل تدريب 350 مستفيد على ريادة الأعمال ، و تدريب عدد 120 شاب وفتاة على الحرف المختلفة ومنح المتميزين منهم شنطة أدوات بإجمالى 70 شنطة ، بالإضافة إلى تسليم 200 منحة تعليمية لمستفيدى المشروعات الصغيرة ، و تقديم خدمات لعدد 50 مواطن من ذوى الإعاقة ، و صيانة عدد 5 حضانات تشمل صيانة وتأثيث وتدريب للميسرات ، كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز غسيل كلوى .

واستقبل المحافظ، بمكتبه اليوم الأربعاء، وفد من مؤسستي بنك مصر للتنمية، و صناع الخير على هامش قيام المؤسستين بتسليم عدد من المشروعات التنموية بقرى مركز دشنا وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و هبه حسين مديرة برامج المؤسسة، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، و احمد محمد مدير مؤسسة صناع الحياة بقنا .

وقالت هناء البورينى مدير مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ، إن المؤسسة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال العمل في مجالات تطوير التعليم والتأهيل لفرص العمل ، بالإضافة إلى دعم مشروعات الحماية الاجتماعية وتحسين فرص الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

واستكملت أن ذلك من خلال مساندة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ هذه المشروعات ، بما يساهم بشكل فعال في تنمية ونهضة المجتمع، لتحسين مستوى المعيشة في مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجا بما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ، من خلال القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وتمكين المرأة.

جلسات استماع لأصحاب الشكاوي بالديوان العام

وفي سياق ذي صلة، استقبل محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، صباح اليوم الأربعاء استقبال ٥٧ مواطنًا بمكتبهما، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، في حضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا .

وقال المحافظ، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

ونوه المحافظ، إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.