المال يُطيل عمر النساء| فيديو

المال صحة والنساء صحة وإذا اجتمعا معًا الجميع سيكون في صحة وعافية.. وأكدت دراسة أمريكية ، أن المال يُطيل عمر النساء.

ونشرت صحيفة نيويوك تايمز، بحثا الذي وجد رابطًا بين التحويلات المالية إلى الدول الفقيرة ، وبين معدلات الحياة ، وهي دراسة واسعة شملت 7 ملايين شخص في 37 دولة .

وأكدت تاثير التحولات النقدية على معدلات الوفيات ، ووجد استطلاع رأي ، أنه في عام 2022 ، ادخرت النساء في المتوسط 3148 آلاف دولار سنويًا ، مقابل 7008 آلاف دولار وفرها الرجال.

ويرجع سبب قلة ادخار النساء ، هي أن المرأة تكسب أموالا أقل ، وفقا لبيانات عام 2021، من مكتب الإحصاء الأمريكي ، فقد حصلت النساء في المتوسط على 84% مما يكسبه الرجال بعد تحليل متوسط الأجور الوظائف بدوام كامل.

"عقوبة الأمومة"

وتدفع النساء ثمنا أكبر ليصبحن أمهات ، ويتعرضن لضربة كبيرة في دخلهن بعد إنجاب الأطفال ، وهذا ما يعرف باسم ضريبة الأمومة.

التغيرات المناخية تقصف أعمار النساء

يضم العالم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم ما بين 10 - 24 عامًا - أكبر جيل من الشباب عبر التاريخ. ويتزايد وعى الشباب بالتحديات والمخاطر التى تطرحها أزمة المناخ، كما يتزايد وعيهم بفرصة تحقيق التنمية المستدامة عبر حلول لتغير المناخ.

ومن أجل ذلك استقبلت محافظة جنوب سيناء مؤتمر شباب المناخ COY17، الذى بدأت فعالياته اليوم الأربعاء 2 نوفمبر، وتستمر حتى غد الجمعة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ١٥٠٠ شاب وفتاة من مختلف دول العالم، بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية على هامش قمة الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27.

قالت الدكتورة أمنية العمرانى مبعوث رئيس مؤتمر المناخ للشباب التى تعمل كطبيب مقيم بقسم جراحة التجميل وعلاج الحروق بكلية طب جامعة عين شمس، أن مؤتمر شباب المناخ ‏COY17 يقام فى مدينة شرم الشيخ نفس المدينة التى يقام فيها مؤتمر الأطراف cop27 ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم، ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الأطراف COP27 تتضمن الوثيقة تخفيف انبعاثات

الكربون وكيفية التكيف والتأقلم مع تغيير المناخ، ينظم المؤتمر خمس منظمات مصرية يقودها شباب مصرى بالتعاون مع «‏YOUNGO، بصفتها المؤسسة الرسمية للشباب فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وفيما يتعلق بتأثير تغير المناخ على صحة المرأة أكدت د العمرانى أن تغير المناخ يوثر على صحة المرأة أكثر من الرجل، فأثبتت الأبحاث أن تغير المناخ يؤدى إلى وفاه المرأة بنسبه اكبر من الرجل بسبب الكوارث الطبيعية من ناحية، وتلوث الهواء داخل المنزل نتيجة لتعرضها لانبعاثات الكربون العالية الناتجة عن جهاز البوتاجاز من ناحية أخرى، واختتمت حديثها مؤكدة علي تغير المناخ سوف يؤثر على تعليم 12.5 مليون فتاه بحلول عام.2050 إذا لم ننتبه.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

شاهد الفيديو..