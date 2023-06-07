رئيس مدينة راس غارب يناقش 19 طلبا فى لقاء المواطنين

واصل اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب لقاءاته مع المواطنين حيث حرص على الاستماع إلي الأهالى وتلبية طلباتهم وفقا للقانون.

و ناقش حماية خلال اللقاء (19) طلب مقدم من المواطنين بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين والأملاك والايرادات والادارة الهندسية و الشئون القانونية ولجنة الإسكان بمدينة راس غارب لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين. وتنوعت الطلبات ما بين طلبات تقنين وضع اليد ومتضرري السيول والحصول على وحدة سكنية و خطابات توصيل المرافق لعربات الطعام المتنقلة على الممشى وطلبات زوائد تنظيم وطلب اعانه انسانيه وطلب وطلبات ترخيص محلات والحصول على فرصة عمل وتم توجيه الطلبات للإدارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة بما لايخالف القوانين واللوائح المنظمه لها.

وأكد رئيس المدينة على الاستمرار في عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل دوري لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها على أن يتم عقد لقاء المواطنين يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

جدير بالذكر أنه في إطار خطة محافظة البحر الأحمر لإعداد كوادر قادرة علي مجابهة الأزمات والكوارث في حال حدوثها نفذت مدينة رأس غارب اليوم نموذج محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس المدينة بسبب حدوث زلزال وإقامة معسكر للإيواء

وذلك للوقوف علي مدي جاهزية كافة الجهات المعنية لمواجهة المخاطر.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة لوجود كارثة فعلية للوقوف علي مدي جاهزية الجهات التنفيذية بالمدينة لمواجهة أي أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث

كما تم إقامة نموذج مصغر لمعسكر إيواء عاجل اشتركت في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال حدوث كوارث طبيعية

فضلاً عن توفر سيارات الإسعاف والخدمات الطبية المجهزة التي يمكنها التعامل مع الأزمة منذ وقوعها حتي التغلب عليها بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومطعم وصالة طعام.

وأشاد نادي نصيف مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بروح الفريق التي تواجدت خلال التجربة، مشيداً بالمستوي المتميز لمعسكر الايواء الذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس وعلاج ودعم نفسي وغيرها.

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر كان قد أصدر تعليماته بتنفيذ محاكاة لسيناريو مواجهة أزمات بكل مدينة علي حدة لبحث مدي جاهزية تلك المدن علي مواجهة الأزمات والكوارث للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والمواقف الطارئة.