السجن المؤبد لعاطلين حازا مخدر الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، عاطلين اثنين، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار بدائرة مركز ههيا.

تعود تفاصيل القضية لشهر فبراير الماضي، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهمين: "أحمد. م. إ" و"محمود. الـ. م" للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بأنه فى يوم 7 فبراير من العام الجارى، بإحراز كمية من جوهر الهيروين المخدر، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائها بمركز ههيا.

اسند أمر الإحالة إلى المتهمين، بأنه حال ضبطهما من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، عثر بحوزتهما على 15 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وذلك بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهما بمدينة ههيا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، احالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد 6 سنوات لصاحب ورشة ملابس وسائق لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين

ياسر مطري

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، صاحب ورشة ملابس وسائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز ههيا.

تعود تفاصيل القضية ليوم 21 فبراير الماضي، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهمين "غريب. ع. م" 37 عاما صاحب ورشة ملابس، و"محمود. الـ. ا" 33 عاما سائق، مقيمان مركز ههيا؛ للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر مخدر الهيروين، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائها بمركز ههيا، وسلاحا ناريا وذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

اسند أمر الإحالة إلى المتهمين حال ضبطهما من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، عثر بحوزتهما على كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى، وسلاح نارى وذخيرة طلقة من ذات العيار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.