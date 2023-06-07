للعام الدراسي الجديد.. شروط تنسيق التمريض بعد ظهور نتيجة الإعدادية

بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 رسميًا في غالبية محافظات الجمهورية، تزايد بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن تنسيق التمريض للعام الدراسي الجديد وشروطه والأوراق المطلوبة لتقديم الالتحاق به.

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شروط التقديم في تنسيق التمريض 2023:

هناك 7 شروط أساسية يمكن اتباعها للتقديم في تنسيق التمريض 2023، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، وتتمثل في الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي، ولا بد أن تكون في نفس عام التقدم، مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

بالنسبة لسن المتقدم في تنسيق التمريض 2023، يجب ألا يقل سن المتقدم عند بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، كما يجوز النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات، ويتم ذلك بقرار من وزيرة الصحة.

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يجب أن يكون الطالب االراغب في التقديم بـ تنسيق التمريض 2023، من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات للتقديم في تنسيق التمريض 2023 من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من المحافظة ذاتها.

لابد أن التعهد بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر بالتفرغ للدراسة، وألا تكون الطالبة متزوجة، وأن يكون الراغب في التقديم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، كما يجب اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية، للتقديم في تنسيق التمريض 2023.

من المقرر أن تعلن وزارة الصحة والسكان عن موعد تنسيق التمريض 2023 للشهادة الإعدادية، عقب الانتهاء من ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات كافة على مستوي الجمهورية، إذْ تعمل الوزارة على تحديد التنسيق وفقًا لنتيجة الشهادة الإعدادية ودرجات الطلاب في كل محافظة وكذلك بالنسبة لنسبة النجاح، حتي يتم تحديد تنسيق التمريض 2023 للشهادة الإعدادية.

في حال اجتياز المتقدمين للاختبارات الخاصة بتنسيق التمريض 2023، يتم أخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة، والتى تم ذكرها كأحد شروط التقديم في تنسيق التمريض 2023.

بالنسبة للأوراق المطلوبة في تنسيق التمريض لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد، فتتمثل في 6 صور شخصية للطالب 4×6، وصورة بطاقة ولي أمر الطالب الراغب في التقديم في تنسيق التمريض، وأصل الشهادة الإعدادية و3 صور منها، شهادة حسن سير وسلوك للطالب، شهادة ميلاد أصلية و3 صور منها، طوابع مهن طبية ودمغات، واستمارة التقديم، الخاصة بالتقديم في تنسيق التمريض 2023.