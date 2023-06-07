مثول الأمير هاري للشهادة كأول فرد من العائلة الملكية منذ 130 عامًا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "هاري أول فرد بالأسرة المالكة يدلي بشهادة بمحكمة منذ 130 عامًا".

اقرأ أيضًا.. الأمير هاري يحارب الصحافة الصفراء أمام القضاء

للمرة الأولى منذ أكثر من قرن يدلي فرد من العالة المكلية بشهادته

وذكر التقرير أنه للمرة الأولى منذ أكثر من قرن يدلي فرد من العالة المكلية بشهادته أمام إحدى المحاكم؛ حيث مثول الأمير هاري أمام المحكمة العليا في لندن ضمن محاكمة تطاول لصحيفة ديلي ميرور البريطانية التي يتهمها وشخصيات أخرى بجمع معلومات عنهم بصورة غير قانونية.

وأوضح التقرير أن دأب هاري الذي يقيم في الوقت الحالي بكاليفورنيا مع زوجته ميجان بعد أن ابتعد عن العائلة الملكية بسبب خلافاته معها على مهاجمة وسائل الإعلام البريطانية؛ وملاحقتها قضائيا.

الأمير يحمل الصحف الشعبية مسؤولية مقتل والدته

ويحمل الأمير الصحف الشعبية مسؤولية وفاة والدته الأميرة دينا في حادث سير عام 1997 في باريس، عندما كان المصورون يلاحقونها مستنكرا طريقة تعامل الصحف البريطانية مع زوجته ميجان، والتي تعد أحد العوامل التي دفعته إلى مغادرة الممكلة المتحدة والانسحاب من العائلة الملكية.

وأشار التقرير، إلى أنه في المحاكمة الجارية التي انطلقت خلال الشهر الماضي، يتهم هاري ومدعون آخرون الدار الناشرة للصحيفة باستخدام وسائل غير قانونية لجمع معلومات عنهم؛ من بينها التنصت على رسائل هاتفية خاصة بهم بين العامين 1995 و2001.

ونوه التقرير إلى أن مجموعة ميرور جروب نيوز بيبر الناشرة لديلي ميل اعترفت في المستندات التي عرضت في بداية المحاكمة على وجود عدة أدلة على جمع معلومات بشكل غير قانوني واعدة بعدم تكرار ما حدث.