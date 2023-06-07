طقس هندوسي خطير.. يتسلقون بركانًا نشطًا لتقديم القرابين

هندوس في إندونيسيا يتسلقون بركانًا نشطًا، لإلقاء الماشية والطعام في فوهته كقرابين، أملًا في إرضاء آلهتهم وجلب الحظ حسب معتقداتهم.

طقس تقليدي عمره قرون، يُعرف باسم مهرجان "يادنيا كاسادا"، معتقدين أنه تعبيرًا عن امتنانهم إلى الله، لأنه منحهم الرخاء، ويُعيده إلى الله حتى يتمكنوا من العودة إلى قمة البركان في العام المقبل.

مواطنو إندونيسيا من الهندوس

ويقول مواطنو إندونيسيا من الهندوس، إنهم يفعل هذه الطقوس مرة واحدة في السنة، طمعًا في الحصول على دخل أفضل، ويشعرون أن دخلهم أفضل من ذي قبل.

وبدأ هذا الاعتقاد والطقس الهندوسي، منذ القرن الخامس عشر، حيث قيل إن أميرة وزوجها لم يرزقا بأطفال، فطلبا المساعدة من آلهة الجبل حيث البركان ، وقدما قرابين بشرية من أبناء قريتهما فأنجبا بعدها 25 طفلًا، وتحول الأمر إلى تقليد يُتبع حتى الآن.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية





أدى عشرات المستوطنين، طقوس تلمودية في المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامهم الذي كان يتقدمه عضو الكنيست السابق "يهودا غليك" لباحات المسجد، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف “يهودا غليك” اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ودققت فيها.

وتأتي اقتحامات المستوطنين في ظل ازدياد دعوات الجماعات الصهيونية للمستوطنين بتوسيع اقتحاماتهم للمسجد الأقصى والقيام بالطقوس التلمودية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وفي السياق تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال والذي يسعي الى تهويد المدينة المقدسة وفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، في الوقت التي ترتفع فيه حدة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وبلداتها القديمة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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