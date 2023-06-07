غرق ثلاث أطفال أبناء عمومة أثناء استحمامهم بنهر النيل بأخميم

شهدت جزيرة محروس بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، غرق ثلاث أطفال أبناء عمومة يقيمون بذات الناحية أثناء قيامهم بالإستحمام في نهر النيل لعدم إجادتهم السباحة وجرى إنتشال الجثامين ونقلهم لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بغرق ثلاث أطفال بنهر النيل بناحية جزيرة محروس دائرة المركز .

وإنتقل اللواء مساعد المدير للأمن ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز ومدير إدارة الحماية المدنية وأطقم من وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق كل من :- الطفل "أحمد . ح . ا . ك" 15 سنة طالب و"عبد الحميد . م . ا . ك" 13 سنة طالب والطفل "محمد . ع . ا . ك" 9 سنوات تلميذ أنجال عمومة ويقيمون بذات الناحية وتم إنتشال الجثامين ونقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي .

وبسؤال كل من :- والد الأول "حازم . ا . ك . ا" 47 سنة موظف وشقيقه "السيد . ا . ك . ا" 45 سنة موظف عم المتوفين ويقيمان بذات الناحيه بأنه أثناء قيام المذكورين بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادتهم السباحة غرقوا به ونفيا الشبهه الجنائية .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .