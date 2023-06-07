تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، وذلك حتى الاثنين المقبل.

نشاط للرياح

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء،تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب تؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية.

سقوط أمطار

وتوقعت، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية ومدينتى حلايب وشلاتين وأيضًا مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 31 والعظمى 44