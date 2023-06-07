امتحانات الثانوية الأزهرية.. طلاب القسم العلمي يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية

يؤدي طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء امتحانهم في مادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث تستمر الامتحانات حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.



يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.



ويحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك.



كما يحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا في حالة خروجه بالأسعاف بسبب سوء حالته الصحية ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة قبل خروجه وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.



ويحظر أيضا على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده، ويحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف، كما يحظر إرسال أي مضبوطات الغش (موبايل أو سماعات أو خلافه) إلى لجنة النظام والمراقبة ويكتفى بالتقارير والمحاضر،و يحظر تفتيش الفتيات من خلال أي عضو من أعضاء اللجنة أو أمامه أيا كانت مسئوليته، ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من العضوات المنتدبات أو إحدى وكيلات اللجنة إن وجد.



ويحظر قيام أي أحد مهما كانت مسئوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب، كما يحظر امتحان الطالب المعاق تحريريًا في المواد المقررة شفهيا فقط.

يعاني الطلاب من الإجهاد والتوتر والضغوط النفسية أيام الامتحانات، والتي قد تصير كابوسًا في بعض الأحيان، وهناك بعض الطرق التي يمكنها مساعدة الطالب على تخطي أوقات الامتحان الصعبة بسلام، وفقًا لموقع "ucl".

التنفس العميق

يجب على الطالب أخذ وقت قصير من الراحة لممارسة تمارين التنفس، وهذا يساعد على تهدئة الجسم، مما يمنح العقل المزيد من التفكير بشكل عقلاني، مع العمل على مراجعة العديد من الامتحانات المختلفة.

تناول الطعام والنوم مع ممارسة الرياضة

تناول الطعام غير المفيد والسهر لوقت متأخر مع قلة الحركة يساعد على زيادة القلق، ولهذا يجب أن ينام الطالب ساعات كافية من 8 إلى 9 ساعات مع شرب الماء، وتناول طعام به عناصر مفيدة للجسم والعقل، وممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة فى اليوم.



تغيير النظرة السلبية للامتحان

ينبغي تغيير النظرة السلبية للامتحان والتفكير على أن الامتحان فرصة لإثبات المعرفة والتعلم، وليس تهديدًا.

الحصول على الدعم

ينبغي الحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة والمدرسين، والتحدث معهم وطرح المخاوف والقلق والحصول على المشورة والدعم. ويمكن للطالب إذا شعر بالمزيد من الضغط والإجهاد، أن يتحدث مع والدته أو مع والده أو مع أحد الأصدقاء، أو مع المدرس حول ما يشعر به، ولا يخجل من طلب المساعدة والدعم.