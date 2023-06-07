الصحة تكشف تفاصيل برنامج الاشتراطات الصحية للمنتفعين في تكافل وكرامة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل برنامج الاشتراطات الصحية للمنتفعين من برنامج تكافل وكرامة التابع لمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار يعد البرنامج أحد برامج تكافل وكرامة ويتم من خلاله تقديم الدعم الصحي مجانا للأسر الأكثر احتياجا الحصول على الدعم الصحي.



وتابع: "البرنامج يشمل مجموعة من الأشياء منها الالتزام بالتطعيمات حتى سن الست سنوات للأطفال، ويقدم خدمات عديدة في البرنامج منها برنامج تطعيم مجاني يتم تقديمه للأطفال للوقاية من الأمراض ومتابعة دورية للأمراض التي قد تصيب الحوامل والأطفال حديثي الولادة".



واستكمل: "يستهدف البرنامج المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة ومنها الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم والأمراض الوراثية والمسح السمعي، وحضور الأم لجلسات توعوية لمتابعة برامج الصحة الأولية المرتبطة بالوقاية من الأمراض والتغذية السليمة .



وقال: "هدفنا هو عدم الوقوع في المشاكل الصحية بالكشف المستمر بالوحدات الصحية، وفي حالة وجود المرض نقدم العلاج المناسب في الوقت والمكان المناسب".