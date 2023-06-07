محافظ جنوب سيناء يوجه بتسهيل كافة أمور حجاج بيت الله الحرام هذا العام

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لقاءا مع مديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة وذلك في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، وتابع من خلاله سير العمل والأمور العاجلة.

حيث بحث مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي تيسير الاستعدادات الجارية لانطلاق رحلة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ووجه بتسهيل كافة الأمور لهم من حيث السفر والإقامة وحتى العودة، حتى يؤدوا مناسك الحج في يسر وسهولة و، تابع مع مدير مديرية التربية والتعليم الاستعدادات الجارية لامتحانات الثانوية العامة والتعاون مع كافة الجهات لتوفير أفضل الظروف لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم هذا العام كما ناقش عدد من الموضوعات

الأخرى مع مديري الشئون المالية المالية ومدير إداره الموارد البشرية،

كما التقى محافظ جنوب سيناء بعدد من مؤسسي الشركات العاملة بالمشروعات الجارية على أرض مدينة شرم الشيخ ووجه بسرعة الإنجاز وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة كما حذر من التقاعس في العمل،

خاصة وأن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة عدد من الفعاليات الهامة خلال الفترة القادمة.