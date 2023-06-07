القنصلية العامة الروسية بالغردقة تحتفل بيوم روسيا الوطني

نائبا عن اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر شهد السكرتير العام المساعد للمحافظة كمال سليمان الاحتفالية التى أقامتها القنصلية العامة الروسية في مدينة الغردقة بمناسبة يوم روسيا الوطني وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر.

شهدت الفعالية حضورًا من الجانبين الروسي والمصري، وتخللت الاحتفالية فقرات فنية وثقافية متنوعة أذهلت الحضور وأبهرتهم بتنوعها وجمالها.

استمتع الحضور بعروض موسيقية رائعة لفرق فنية روسية وتمتعوا بعروض رقص تقليدية تعكس التراث الروسي العريق.

كما تم عرض فقرات تسلط الضوء على التنوع الثقافي والطبيعي لروسيا من خلال معارض للفنون والحرف اليدوية والمأكولات الروسية التقليدية.

وقدم القنصل العام الروسي في الغردقة فيكتور فوربوف كلمة أشاد فيها بالعلاقات الوثيقة بين البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات المختلفة

وأعرب عن شكره العميق للحضور الكريم ودعمهم لهذا الحدث المهم.

من جانبه أعرب السكرتير العام المساعد عن تقديره العميق للعرض الروسي المذهل وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المسؤولون المصريون على استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات بما في ذلك السياحة والاستثمار والثقافة.

تعد هذه الاحتفالية البارزة بمناسبة يوم روسيا الوطني و التي نظمتها القنصلية العامة الروسية في الغردقة بمثابة تعبير عن العلاقات الوطيدة بين البلدين ورغبتهما في تعزيزها وتوطيدها في المستقبل. تمثل هذه المناسبة فرصة للتبادل الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين وتعكس روح التعاون والصداقة التي تجمع بين البلدين.

هذا وتعتبر السياحة الروسية من أهم الأسواق للسياحة الوافدة إلى مصر.

وكان هناك تزايدا في أعداد السياح الروس القادمين إلى البحر الاحمر قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية و السائح الروسي يأتي في المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد السائحين القادمين إلى البحر الاحمر بعد ألمانيا.

و استمرت الحملات الترويجية للسياحة المصرية في روسيا لجذب وتشجيع المزيد من السائحين الروس لزيارة مصر التي تتمتع بكافة الأنماط السياحية التي يستمتع بها السائح.

و كان التحدي الأكبر أمام السياحة الروسية إلى مصر هو الطيران و مع التغلب على ظروف الطيران تضاعف أعداد السائحين الروس الوافدين لمصر.

وتمتلك محافظة البحر الأحمر جالية روسية كبيرة حيث يعيش عدد من الأسر بالكامل بمدينة الغردقة يعملون ويدرسون ويعيشون كأى مواطن مصرى له حقوق وواجبات حيث يبلغ عدد الروس المقيمين بالغردقة حوالى 30 الف شخص مقيم.

و الروس من اكثر الجنسيات التى تعشق مدينة الغردقة والبحر الاحمر فهى تمثل لهم مكانا مناسبا للاقامة والاستمتاع وكذلك قضاء الاجازات الاسبوعية والسنوية والشهرية كذلك طقسها الذى يختلف تماما عن روسيا.

و اغلب الروس المقيمين بالغردقة قد جاءوا اليها كسياح واعجبوا بها فاستقروا وكثير منهم تزوج خاصة الفتيات الروس وأبناؤهم ينتشرون الان بمدارس الغردقة واغلبهم يعملون بالمدينة فى مجال السياحة لذلك كانوا هم اكثر المتضررين من قطع الطيران الروسي وقاموا بعمل حملات كثيره لاقناع القيادة الروسية بالسماح بالطيران ونظموا اكثر من فعالية وبثوها عبر مواقع التواصل الاجتماعى

كذلك يعيش ايضا بالغردقة عدد من الاجانب الروس من كبار السن خاصة الذين تقاعدوا عن اعمالهم فمعاشهم فى بلادهم يكفيهم للعيش حياه كريمة ومميزة بالغردقة.

كما ان اغلب الروس المقيمين بالغردقة تنحصر المجالات التى يعملون بها فى السياحة فمنهم من يعمل بقرى وفنادق وكذلك شركات سياحة بجانب مجال الغوص والاستثمار السياحى واغلب تلك الاعمال تعتمد على السياحة .



الاحتفال

الاحتفال

الاحتفال

الاحتفال

الاحتفال



