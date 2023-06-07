سحب المياه المتراكمة نتيجة كسر ماسورة مياه بحي ثالث الإسماعيلية

تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، أمس الثلاثاء، إخطارًا يفيد بوقوع كسر بإحدى مواسير المياه قطر ٦ بوصة بمنطقة الخامسة التابعة لحي ثالث الإسماعيلية مما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية بالطريق وتراكم المياه.

وعلى الفور تم إبلاغ الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية ومرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس والتي قامت بغلق مصدر المياه؛ منعًا لزيادة كمية المياه المتراكمة بالطريق.

وقد تم سحب المياه المتراكمة من الطريق وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك بين الأحياء الثلاثة (أول وثان وثالث) ومركز ومدينة الإسماعيلية وإعادة فتح الطريق بكامل طاقته وجاري أعمال الإصلاح للماسورة المكسورة من قبل مرفق المياه.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعامل الفوري والسريع مع الأزمات التي تواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقًا