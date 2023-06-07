تحذير من تقلبات جوية تبدأ من الأربعاء.. تستمر 3 أيام

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية مع نهاية فصل الربيع، وتكون بداية من الأربعاء ويحدث تقلبات جوية، بالإضافة إلى أن هناك منخفض جوي خماسيني يأثر على المناطق الغربية لمصر، وبه تأثير رياح تحمل رمال وأتربة ولكنها تكون غدًا على السلوم وسيوة ومطروح، وباقي المحافظات تتأثر بنشاط رياح غير محمل بالأتربة.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى غدًا، مشددة على أن يوم الخميس سيتحرك المنخفض الجوي داخل البلاد ويؤثر على المناطق الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويؤدي المنخفض الجوي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية والسريعة.



وأشارت إلى أن تأثير الرمال والأتربة يكون أقل حدة عن ما حدث الأسبوع الماضي، وهناك تزيد فرص سقوط الأمطار الخميس وتكون رعدية على الإسكندرية ومطروح، مؤكدة أن التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية تبدأ من غدًا الأربعاء وتنتهي الجمعة المقبلة، وهناك تحسن في الأحوال الجوية بداية من السبت.

وأهابت. إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، المواطنين بأهمية القيادة بهدوء على الطرق وارتداء الكمامة خاصة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي، موضحة أن هناك أمطار يوم الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وتصل القاهرة، موضحة أن هذه الأمطار من شأنها أن تقلل كميات الرمال المثارة وتخفض من حدة الأتربة.