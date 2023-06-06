الداخلية تكشف ملابسات سرقة سيارة في الشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة إدعى خلاله أحد الأشخاص سرقة سيارته من أمام منزله بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية ، وقيامه بتحرير محضر بالواقعة.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام الشاكى بتحرير محضر بالواقعة وبتاريخ 25/5/2023 حضر الشاكى وأبلغ بعثوره على السيارة المُشار إليها ولا يوجد بها أية تلفيات وتحرر عن ذلك مُلحقاً للمحضر الأصلى.

وبتكثيف جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بالتخلى عن السيارة عقب تضييق الخناق عليه وخشية إفتضاح أمره .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 5 في حادث سير بالشرقية

وعلى جانب آخر، تعرض 4 أشخاص للإصابة بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كدمات وسحجات واجروح، وذلك بعد تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى بعدد من الأشخاص بطريق بلبيس العدلية بنطاق دائرة مركز بلبيس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بـ 3 أشخاص بطريق بلبيس العدلية أمام جامع أبو قبب بجوار الجمعية بنطاق دائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابتهم وقائد السيارة بإصابات متفرقة.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 3 اشخاص للإصابة بعدما صدمتهم سيارة بالطريق الأوسطى نطاق قسم البدرشين و تم نقل المصابين الى المستشفى وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين ؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، و تبين إصابة 3 اشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين .