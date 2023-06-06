إقبال كثيف على عضوية الأهلي بعد إفتتاح فرع التجمع

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، عقدت اجتماعها اليوم بفرع النادي بالتجمع الخامس للمرة الثانية على التوالي، وشهدت إقبالًا متزايدًا من جانب المتقدمين للحصول على عضوية النادي والانضمام إلى عائلة الأهلي.

أجرت اللجنة المقابلات الشخصية لعدد كبير من المتقدمين بعد الطفرة الكبيرة التي شاهدها الجميع في فرع القاهرة الجديدة، والمنشآت الحديثة المشيدة على مساحة 50 فدانًا، وهو ما كان دافعًا كبيرًا للإقبال الشديد على طلب العضوية العامة وعضوية الفروع الأخرى.

حرص طارق قنديل على توجيه اللجنة بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات العضوية، في ظل التسهيلات العديدة التي يمنحها النادي لإتاحة الفرصة أمام العدد الأكبر للالتحاق بالنادي بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة.

شهد فرع النادي بالقاهرة الجديدة طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.‏

حسام غالي رئيساً لبعثة الأهلي في المغرب

على جانب آخر قرر مجلس إدارة النادي تكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غدٍ الخميس؛ لملاقاة فريق الوداد يوم الأحد المقبل، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.. ويعكف الكابتن حسام غالي حاليًا على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.. تغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة.

كما قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مرافقة بعثة الفريق إلى المغرب عصر الخميس؛ ويأتي سفر الكابتن محمود الخطيب؛ لدعم اللاعبين وجهازهم الفني، والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وإسعاد الجماهير.