نادى بناويط الرياضي بالمراغة يشارك فى بطولة الجمهورية للكاراتيه

شارك نادى بناويط الرياضي التابع لإدارة شباب المراغة، شمال محافظة سوهاج، فى بطولة الجمهورية للكاراتيه، المقامه بملاعب الصالة المغطاة بمحافظة قنا، بإشراف وزارة الشباب والرياضة، ومتابعة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ويسري كفافي وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

صل الفريق التابع لنادي بناويط الرياضي على المركز الأول كاتا ١٢ سنة بنات والمركز الثالث كاتا ١١ سنة بنين والمركز الأول كموتيه فردى ١٢ سنة دان والمركز الثانى كموتيه ١٠ سنوات بنات والمركز الثالث ١٠ سنوات بنات والمركز الخامس ١٠ سنوات بنات والمركز الثالث ١٢ سنة بنات كاتا فردى دان والمركز الخامس كموتيه فردى بنات ١٢ سنة دان والمركز الأول كموتيه فردى بنين ٢٠١١ والمركز الثاني كموتيه ٢٠١٠ بنين دان والمركز الثانى كاتا فردى بنين ٢٠١١ .

ترأس بعثة فريق بناويط الرياضي عبد الناصر علي وقاد الفريق الكابتن أحمد شحاتة مدير فنى.

وفي نهاية البطولة سادت أجواء احتفالية كبرى بين المشاركين وقدمت قيادات مديرية الشباب والرياضة الشكر لإدارة مجلس إدارة نادي بناويط الرياضي والقائمين على البطولة لتوفير الدعم لإقامة مثل هذه النوعية من البطولات .

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فريد شوقي عن مدي إمتنانه وسعادته البالغة لمشاركة نادي بناويط الرياضي في البطولة مقدمًا خالص التهاني والتبريكات القلبية للفائزين متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح .