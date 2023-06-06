المشدد 3 سنوات لفني تمريض زوّر شهادات" دبلوم علوم طبية "

عاقبت محكمة جنايات بنها، اليوم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على فنى تمريض، لقيامه بتزوير شهادات نجاح خاصة باجتياز دورات نظرية وعملية، تحت اسم "دبلوم علوم طبية " منسوب صدورها لجامعة بنها، ومركز إعداد القادة التابع للجامعة فى محافظة القليوبية.

هيئة المحكمة

وجاء الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى.

تفاصيل سقوط مزور دبلوم العلوم الطبية

وتعود احداث القضية ، عندما تلقت الرقابة الإدارية بلاغا من رئيس جامعة بنها يفيد وجود بعض الشهادات المزورة المنسوب صدورها لجامعة بنها، ومركز إعداد القادة خاصة بـ دبلوم العلوم الطبية " تمريض وأشعة وتحاليل وصيدلة" وهو غير مدرج تماما فى البرنامج التعليمى، ولايمت للجامعة بصلة.

كما توصلت التحريات ؛ إلى قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات وختمها بأختام مزورة ومقلدة منسوبة للجامعة ومركز إعداد القادة للتقديم والعمل بها فى عدة جهات

واوضحت التحقيقات؛ أن الأختام جزء منها مقلد وجزء آخر سليم، حيث تبين تورط أحد الموظفين فى القضية، وتم نسخ صورة من الأوراق عن واقعة استخدام الخاتم الخاص بمركز إعداد القادة وجار التحقيق فيها إداريا.

كما كشفت التحقيقات؛ قيام المتهم بتزوير 5 شهادات من هذا النوع لبعض الأشخاص وجار ملاحقتهم وضبطهم وتحريز الأوراق المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حادث طريق الفيوم الصحراوي

وأصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوالت النيابة التحقيق في الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن انقلابها على طريق الفيوم الصحراوي مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت إدارة المرور بمديرية امن الفيوم ، برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.