تكريم رواد الصحافة الإقليمية بمركز النيل للإعلام بالفيوم

نظمت جمعية سوا لتنمية المجتمع المحلى بالفيوم، وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات احتفالية بقاعة مركز النيل عن " الصحافة الإقليمية بالفيوم".

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان فوزى رئيس مجلس إدارة جمعية سوا وأميمة جابر المدير التنفيذى للجمعية وفريق مركز النيل برئاسة محمد هاشم مدير المركز وحنان حمدى مدير البرامج بالمركز.

وتحدث خلال الاحتفالية الدكتور نبيل حنظل والدكتور أيمن عبدالعظيم والكاتب ابراهيم مسيحه عن صحافة الفيوم بين الماضى والحاضر وأهم روادها وشارك فى الاحتفالية مجموعة من الإعلاميين والأدباء وبعض الشخصيات العامة المهتمة بالثقافة بمحافظة الفيوم، حول الصحافة الإقليمية وأهم روادها.

بدأت فعاليات الاحتفالية بكلمة افتتاحية لمدير مركز النيل للإعلام محمد هاشم، وحنان حمدى مدير البرامج عن دور مركز النيل للإعلام بالفيوم والدعم الذى يوليه للنشاط الثقافى والتوعوي داخل محافظة الفيوم وأهمية التعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى لتوصيل رسالة المركز الإعلامية والتأكيد على أهمية الشراكة الفاعلة مع جمعية سوا لتنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والإعلامية بمركز النيل للإعلام بالفيوم.

ورقات بحثية حول أهم رواد الصحافة الإقليمية بالفيوم

وجاءت فعاليات الاحتفالية التى أدارها ثقافيا الكاتب والروائي محمد جمال الدين عضو اتحاد كتاب مصر بتقديم ورقات بحثية، بدأت مع الدكتور أيمن عبد العظيم استاذ النقد والأدب وعرض ورقة بحثية عن الأديب القبطي الكبير زكي يوسف الفيومي شاعرا وصحافيا ومناضلا وطنيا ومؤسسا لجريدة قارون 1924م، تلاها عرض ورقة بحثية قدمها الكاتب والمؤرخ ابراهيم مسيحة عن الصحافة بالفيوم بين الماضى والحاضر وأهم رواد الصحافة الإقليمية بالفيوم وعرض لأهم الصحف الإقليمية وتطورها

وجاءت الورقة البحثية الأخيرة حول الشاعر والصحفي ابن حنظل والتى قدمها الدكتور نبيل حنظل الخبير السياحى ورئيس مجلس إدارة جريدة المجتمع إحدى الجرائد الإقليمية بمحافظة الفيوم

هذا وقد تخلل الاحتفالية مداخلات لبعض المشاركين ومنهم الدكتور هادى حسان خبير الإعلام التنموي ومدير مكتب إذاعة شمال الصعيد السابق واللواء اشرف عزيز النائب السابق بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العزيز للتنمية وبعض ممثلى الصحف الإقليمية بالفيوم

وقد أكد الحضور على أهمية استمرارية مثل هذه اللقاءات والفعاليات التى تثرى الحركة الثقافية والإعلامية داخل محافظة الفيوم واوصوا بضرورة تنظيم لقاء دورى يجمع النخبة الممثلة فى هذه الاحتفالية والتأكيد على ضرورة توثيق ما تم عرضه خلالها

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم بعض الأسماء والشخصيات الذين كان لهم دور فى الصحافة الإقليمية بالفيوم على مدى تاريخها.