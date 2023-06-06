العثور على مخنوق داخل شقته بالهرم

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف لغز العثور على جثة شاب مخنوق داخل شقته فى ظروف غامضة بـمنطقة الهرم ، وتوالت النيابة العامة التحقيق لحل االلغز .

العثور على جثة شاب مخنوق داخل شقته بالهرم

وكانت البداية بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من العثور على جثة شاب مخنوق داخل شقته فى الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي نفس الوقت استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على المجنى عليه.

وقد رجحت التحريات الأولية، أنه أقدم على الانتحار شنقًا داخل شقته، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيدة الشيخ زايد

وفي واقعة اخري ، نحجت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات مصرع سيدة في العقد الخامس من عمرها، أثر سقوطها من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

و بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة ، بلاغًا تضمن سقوط سيدة من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمنطقة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، إثر إصابتها بكسور وسحجات ونزيف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتبين بإجراء التحريات والفحص ؛ أن السيدة منفصلة عن زوجها الذي يمتلك حضانة ابنتيها البالغين من العمر 14 و15 عامًا، وعقب انفصالها عن طليقها رفض السماح لها برؤية بناتها.

و أن السيدة المتوفاة حضرت يوم الواقعة إلى منزل طليقها ، وحاولت رؤية بناتها إلا أن طليقها والفتاتين رفضوا ذلك، فقامت بإحضار لوح خشبي وحبل، وقامت بربطهما وعلقت بهما خطافًا وحاولت الوصول إلى شباك المطبخ للدخول إلى الشقة ورؤية بناتها.

وأوضحت التحريات إلى أن السيدة حاولت الدخول إلى شباك المطبخ ورؤية بناتها، إلا أنها اختل توازنها وسقطت وفارقت الحياة فى الحال، وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.