وزير الصناعة السعودي يصف مصر بالساحة الجيدة لصناعة السيارات

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك علاقة متميزة تربط بين مصر والممكلة العربية السعودية، تستحق بذل الجهد الكبير لتفعيلها على الجانب الاقتصادي كما هي مفعلة بين الشعبين والقيادتين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج عن قرب، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الممكلة العربية السعودية ومنذ إطلاق رؤية الممكلة 2030، والتي تهدف في محورها الاقتصادي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ركزت بشكل كبير على قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، لتكون مساهم حقيقي في النمو والتنمية.

وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة التي نجد معها تقاطعات كبيرة للغاية في معظم توجهاتنا سواء في التعدين أو الصناعة، منوهًا إلى أن قطاع التعدين جديد، ومهم وننظر له على أنه سيكون الركيزة الثالثة للصناعة في الممكلة؛ كما أن الاستراتيجية في التعدين مرتبطة بأن تكون هناك قيمة مضافة للقطاع داخل الاقتصاد وتكامل مع بقية دول المنطقة.

وأوضح أنه في الجانب الصناعي أطلقنا الاستراتيجية الصناعية الطموحة، سواء من أهدافها من مشاركة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي أو خلق الفرص الوظيفية والاستثمارات، وكذلك من خلال الجانب النوعي ونوعية المنتجات التي نستهدف تصنيعها والتعقيد الذي نستهدف تحقيقه والقيمة المضافة العالية، وفي كل الجوانب نجد فرص للتعاون مع الأشقاء في مصر.

عمل تكاملي في ملف التعدين

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك ما يزيد عن 70 اتفاقية من مختلف القطاعات والمجالات يسعى الجانبات المصري والسعودي لتوقيعها، ومؤخرا جرى توقيع اتفاقيتين في القطاع الصناعي.

وأضاف أن الأولى حول تنمية التجارة البينية مثل الممكلة هيئة تنمية الصادرات ويمثل مصر هيئة الصادرات، والهدف من الاتفاقية العمل على تحديد سلسلة من المنتجات التي من الممكن للبلدين أن يستخدموها لرفع قيمة الصادرات بين البلدين، والشق الثاني كيف ممكن ان تكون مصر محطة مهمة لنفاذ السلع السعودية للأسواق الإفريقية كمنطقة لوجستية، واستخدام الاتفاقات التي تتمتع بها مصر في السوق الإفريقي أو مع أي تكتلات أخرى.

وتابع: “في قطاع التعدين فالممكلة ومصر متقاربين من الناحية الجيولوجية والدرع العربي والنوبي متماثلين إلى حد كبير من حيث الثروات الطبيعية، ومصر سبقتنا إلى حد ما في هذا القطاع ونسعى للتعرف على الدرع العربية لمعرفة الثروات الموجودة فيه”.

واستطرد: “الممكلة تركز على نوعية المعادن المستقبلة التي يحتاجها العالم للحياد الصفري لصناعة مكونات الطاقة الجديدة، ومصر مهتمة هي الأخرى بهذا الجانب، وهناك عمل تكاملي مشترك ومصر من الشركاء الأوائل الذي ساهموا معنا بمؤتمر مستقبل المعادن الذي أقيم بالممكلة عام 2022 وهو من أعم المحطات”.

قاعدة لصناعة السيارات

ولفت إلى أننا حددنا مجموعة من القطاعات في الجانب الصناعي، انطلاقا من الاستراتيجية الصناعية منها صناعة الأدوية والأغذية، وكلا الطرفين المصري والسعودي مهتمين بتطوير هذا الجانب، و"نسعى لمعرفة نقط التكامل التي يمكن أن تتم سواء المدخلات الصناعية التي لها علاقة بصناعة الأغذية أو المنتجات الكيميائية".

وأضاف: “قطاع السيارات قطاع جديد في المملكة، وسيكون هناك عدد من المصانع ستنتج بالممكلة نحو 300 ألف سيارة بحلول عام 2030 وهذه الصناعة تحتاج قاعدة من الموردين ومقدمي مختلف مكونات السيارات، وهناك قاعدة جيدة لهذه الصناعة بمصر، ويمكن تحقيق التكامل من خلالها”.

وتابع: “زرنا مجموعة من المصانع منها شركة سعودية تستثمر في مصر وعلى وشك الإنتاج، كما تأسست مدينة الصناعة الدوائية في مصر بمنهجية جيدة وسنحاول الاستفادة منها في الممكلة”.