رئيس شؤون الحرمين يؤكد الحرص على توفير بيئة صحية آمنة لأداء الحج

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص الرئاسة على توفير بيئة صحية آمنة في الحرمين الشريفين لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم وسط أجواء صحية آمنة خالية من أي أوبئة.

شؤون الحرمين

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية تزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة (2023)، اليوم الثلاثاء، بعنوان "بيئتنا طاهرة"، حيث أشار الدكتور السديس إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعدّ من أكبر منظومة تعقيم في العالم حيث لديها أكثر من 1450 معدة وأداة من ربوتات ذكية وأجهزة رقمية وإلكترونية ومضخات تحمل على الظهر ومعقمات خاصة بالأيادي لتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

من جانبه، استعرض مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية برئاسة شؤون الحرمين حسن السويهري الجهود البيئية المبذولة في المسجد الحرام، مشيرًا إلى حرص الرئاسة على تطبيق أعلى المعايير البيئية في المسجد الحرام وجعل بيئة المسجد الحرام بيئة آمنة وصحية وخالية من الأوبئة.

بدوره، استعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس أحمد القرني جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في الحفاظ على البيئة، مؤكدًا دعم الوزارة لجميع البرامج البيئية وسبل المحافظة عليها وتعمل بتكامل وتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق أهدفها، لافتًا إلى وجود عدد من المشاريع تعمل عليها الوزارة في العاصمة المقدسة.

السديس يطلق برنامج صنّاع المبادرات

أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن إطلاق الرئاسة العامة برنامج صنّاع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين لحج هذا العام، والتي تعد الأكبر والأضخم في تاريخ الرئاسة، تحفيزًا وتعزيزًا لخدمة رسالة الحرمين الشريفين المبنية على التسامح والاعتدال وإيصالها للعالم.

وقال الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إن هذه المبادرة التي تتزامن مع موسم الحج الحالي؛ تعد الأكبر والأضخم في تاريخ الرئاسة، معلنًا عن جائزة أفضل مبادرة في ذلك تحفيزاً لصناع المبادرات في التنافسية الإبداعية.

وأكد أن رئاسة الحرمين حريصة على إطلاق هذه المبادرتين خلال موسم الحج الحالي، مواكبة للتطور الهائل الذي تشهده منظومة الرئاسة التشغيلية وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الأعداد المليونية لضيوف الرحمن وتدشين أكثر من ٢٠٠ مبادرة نوعية وفق الخطة التشغيلية لموسم الحج الحالي، حيث يعد برنامج صنّاع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين لحج هذا العام جائزة أفضل مبادرة وصناع المبادرات في التنافسية الإبداعية هي باكورة المبادرات التي تتوالى قريبًا.

وبين أن البرنامج يهدف إلى صناعة المبادرات التي تقدم خدمات مميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويهدف البرنامج إلى تحفيز المبدعين، وإيجاد مبادرات وبرامج نوعية، تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وخدمة الحجاج لحج هذا العام ١٤٤٤هـ.

واوضح السديس أن التميز والإبداع هما الأدوات الفاعلة التي استثمرتها الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين والتي نتج عنها مخرجات متميزة حققت من خلالها اختراقات إيجابية انعكست جلياً على أرض الواقع، مثل استخدام التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي وربوتات التعقيم وزمزم إلى جانب الروبوتات التوجيهية وإبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية.

وقال: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دأبت ليس فقط على تجسيد الجودة التميز والإبداع بل نشر ثقافة التميُّز والتفاعل مع رؤيةً 2030 وتقوية الممارسات الإبداعية التي تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي، وكذلك وفق خطط وبرامج تطويرية تلبي أهداف الرئاسة نحو التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.