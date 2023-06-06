محافظ جنوب سيناء يلنقى بوزير الاتصالات ويؤكد علي جاهزية شرم الشيخ لدعم الفعاليات

على هامش انطلاق فاعليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR) التابع للاتحاد الدولى للاتصالات الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "التنظيم من أجل مستقبل رقمى مستدام"، وذلك بمشاركة واسعة تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت،وذلك فور وصولة شرم الشيخ قادما من رحلة خارجية بجمهورية صربيا في إطار تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة واعدة ،

و قدم المحافظ تهنئتة لوزير الاتصالات على نجاح فعاليات المؤتمر ، مؤكدا على استعداد مدينة شرم الشيخ بكافة أجهزتها لدعم فعاليات المؤتمر ،

ومن الجدير بالذكران المنتدى يناقش عددا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، فضلا عن تبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمى ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولى.

وتتميز نسخة هذا العام من المنتدى بمشاركة واسعة هى الأكبر في حجم وعدد الحضور الذي تعدى 700 متخصص وصانع قرار من المهتمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكثر من 100 دولة حول العالم.