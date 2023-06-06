الإمام الأكبر يؤكد دور علماء الأمة في مواجهة الأفكار المتطرفة

خلال استقباله الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ..

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، عضو مجلس حكماء المسلمين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

انفتاح الأزهر على مختلف المؤسسات الدينية والثقافية

وأكد فضيلة الإمام الأكبر انفتاح الأزهر على مختلف المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم، ودعم الأزهر لكل الجهود العلمية التي تسهم في تعزيز التعاون الإسلامي، وترسيخ قيم الأخوة والتعايش والانفتاح الإيجابي على الآخر، مشيرا إلى الدور الواجب علي علماء الأمة والمجامع الفقهية في مواجهة الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

وأعرب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، عن تشرفه بلقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتقدير مجمع الفقة الاسلامي لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة علي كافة المستويات العلمية والثقافية، وكذلك جهود فضيلته لإرساء قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، ونشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، ومجابهة التشدد والتطرف.

كان فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب، شيخ الأزهر قد كرم ندى عبدالرحمن المصري، الطالبة بشهادة التخصص بمعهد القراءات، بمكافأة مالية كبيرة، والمشاركة في مسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم، لحفظها القرآن الكريم كاملا، وهي من ذوي الهمم، ومن أصحاب متلازمة داون ولديها إعاقة بصرية.



أكد فضيلة الإمام الأكبر سعادته بندى لحفظها القرآن كاملا رغم ما تعانيه من مصاعب وتحديات، وهو دليل على قوة إرادتها، وحبها للقرآن وعلومه، مشيدا بوالديها وما يقومان به من جهود كبيرة في حق ابنتهما.



من جانبه عبر عبدالرحمن المصري والد الطالبة ندى على هامش التكريم عن سعادته بتكريم فضيلة الإمام الأكبر لابنته وبحديثه وتشجيعه لهم، مضيفا" شعور لا يوصف وأفضل تكريم حصلت عليه ابنته، وشرف كبير لي ولابنتي مقابلة فضيلة الإمام الأكبر.. إنه بحق فخر الإسلام والمسلمين، بارك الله فيه وحفظه ورعاه".

وعن أمنيات ابنته وأحلامها قال:" تحققت إحدى أمنياتها وهي مقابلة شيخ الأزهر، والثانية تتمنى من الله مداومتها على حفظ القرآن الكريم، موضحا أن ابنته حفظت القرآن كاملا في سن صغيرة رغم معاناتها.

جدير بالذكر أن مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع النشء والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

