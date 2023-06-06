إزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، حملات عدة لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة المركز.

وأكد المحاسب ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

إزالة التعديات على أراضي الائتمان والصرف الزراعي بالفيوم:

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي الائتمان الزراعي، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات، على مساحة إجمالية بلغت 2100 متر من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية الصرف الزراعي، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ومعديات من دون ترخيص، بناحية قرى سرسنا وكفر عميرة وأبوطالب، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالمركز وإدارة أملاك الدولة وقوات الأمن بمركز شرطة طامية، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للإبلاغ في حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي التي تم استردادها، وخصوصًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.