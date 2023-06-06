الحسيني يتابع الاستعدادات الخاصة بالبطولة الإفريقية للسلاح بمصر

يولي عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أهمية خاصة بالبطولة الإفريقية والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية لكون الرياضة أحد أهم القوى الناعمة لقارة إفريقيا بخلاف كون البطولة ضمن بطولات التصنيف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تفاصيل بطولة إفريقيا للسلاح بمصر

وتقام النسخة الحالية من البطولة على جميع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر والتي تحرص خلالها معظم الدول الإفريقية على المشاركة لحصد النقاط من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.

على الجانب الآخر من المقرر أن تقام الاجتماعات مع لجان البطولة، على قدم وساق لضمان الظهور بالمظهر المشرف بعد نجاح مصر في تنظيم خمس بطولات دولية وعالمية نالت اشادات المجتمع الدولي خلال العامين المنقضيين.

وعلى الصعيد الفني، يقود علاء أبوالقاسم المدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح ، الأجهزة الفنية وذلك بما له من خبرات متراكمة لدعم الاتحاد من أجل ضمان الحصول على أكبر قدر من الميداليات والمراكز المتقدمة في الأسلحة المختلفة والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.

فيما يتولى الجهاز الإداري بالاتحاد المهام الصعبة لضمان حجز الطيران والاستقبال الأمثل للوفود والتسكين والانتقالات والتأشيرات وخلافه وهي المهام التي يتولاها الجهاز الإداري بحرفية واقتدار.

والجدير بالذكر ان بطولة إفريقيا للاسلحة الثلاث في منافسات الرجال والسيدات فردي وفرق ستقام خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر.