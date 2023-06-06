فنلندا تعتزم طرد 9 موظفين من سفارة روسيا في هلسنكي

تعتزم فنلندا طرد تسعة موظفين من سفارة روسيا في هلسنكي، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال البيان وفق ما جاء على وكالة أنباء تاس الروسية، إن فنلندا ستطرد تسعة موظفين من السفارة الروسية.

اتهامات بالاستخبار

ويتهم الجانب الفنلندي الموظفين الروس بالقيام بأنشطة استخباراتية، وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الفنلندية ستبلغ السفير الروسي بذلك.

وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الخارجية الروسية، السفير الفنلندي لدى موسكو أنتي هيلانتيرا، بتقليص التواجد القنصلي المشترك.

الرئيس الأوكراني يطالب برد فعل دولي ضد روسيا بعد تفجير سد خيرسون

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العالم بالرد على هجوم سد كاخوفكا، الثلاثاء، محمّلا روسيا مسؤولية التفجير الذي أحدث فيضانات.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، إن روسيا نفّذت "تفجيرا داخليا لهياكل" الموقع عند الساعة 02:50 بالتوقيت المحلي (23:50 غرينتش).

وأضاف "هذا ليس إلا عملا إرهابيا روسيا واحدا. إنها جريمة حرب روسية واحدة"، متهما موسكو بارتكاب "إبادة بيئية".

وأكد أن "روسيا تخوض حربا ضد الحياة والطبيعة والحضارة على روسيا مغادرة الأراضي الأوكرانية، ويجب أن تتم محاسبتها بالكامل على إرهابها".

جريمة حرب

وفي وقت سابق من اليوم، وصفت الرئاسة الأوكرانية تدمير سد نوفا كاخوفكا، بأنه "جريمة حرب". وقال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعا طارئا يتعلق بانهيار سد نوفا كاخوفكا في جنوب البلاد. وقالت الرئاسة الأوكرانية إن "روسيا استهدفت سد نوفا كاخوفكا لإبطاء عملياتنا الهجومية". كما دعت كييف الأمم المتحدة إلى تصنيف روسيا "دولة إرهابية" بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.

وقال زيلينسكي إن استهداف سد نوفا كاخوفكا يؤكد ضرورة طرد القوات الروسية من كل الأراضي الأوكرانية. وأضاف: "روسيا لن تتمكن من إيقاف أوكرانيا سواء بقطع المياه أو الصواريخ أو أي شيء آخر".

وقال زيلينسكي إن روسيا فجرت سد نوفا كاخوفكا خلال الليل من الداخل، وأضاف أن تدمير السد سيؤثر على الأمن الغذائي العالمي.

وقال وزير خارجية أوكرانيا إن تدمير روسيا لسد نوفا كاخوفكا أكبر كارثة تكنولوجية في أوروبا منذ عقود، مضيفاً أن تدمير السد "جريمة حرب شنيعة" تعرض آلاف المدنيين للخطر.

قال رئيس الوزراء الأوكراني إن روسيا تتحمل المسؤولية كاملة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا، مشيراً إلى أن استهداف سد نوفا كاخوفكا عمل إرهابي من جانب روسيا، وأن الفيضان يهدد 80 حيا بالغرق بعد تفجير السد.

هذا واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد الذي يقع في الجزء الخاضع لسيطرتهم من جنوب أوكرانيا، ونبهت السكان على طول نهر دنيبرو بضرورة إخلاء المنطقة وحذرتهم من حدوث فيضان.

ودعت وزارة الداخلية الأوكرانية سكان 10 قرى على الضفة اليمنى للنهر وأجزاء من مدينة خيرسون إلى جمع وثائقهم الأساسية وحيواناتهم الأليفة ووقف تشغيل الأجهزة ومغادرة المنطقة، مع التحذير من معلومات مضللة.

وقال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، في مقطع مسجل مصور عبر تطبيق "تليغرام" قبل السابعة صباحا بقليل إن "الجيش الروسي ارتكب عملا إرهابيا آخر"، وحذر من أن منسوب المياه سيرتفع إلى "مستويات حرجة" في غضون خمس ساعات.

ونقلت "تاس" عن سلطات نوفايا كاخوفكا الإفادة بارتفاع مستوى المياه إلى 12 مترا بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرة إلى أن سد نوفا كاخوفكا استهدف بصاروخ من قاذفة صواريخ "أولخا" الأوكرانية. وقال مسؤول محلي إن هناك تهديدا لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.