جمال علام: اتحاد الكرة مظلوم إعلاميّا ورصدنا اللاعبين الموهوبين لضمهم للمنتخبات

أكد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، تقدير الاتحاد لجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في دعم وتطوير الكرة المصرية، مضيفاً أن دوريات القطاعات في جميع المراحل العمرية تم من خلالها رصد اللاعبين الموهوبين بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه بمجرد اختيار مدربي منتخبات المراحل السنية، وسيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين المتميزين الذين تم اختيارهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع بروتوكول رعاية منتخبات الناشئين قال علام، إن اتحاد الكرة ومجلسه الحالي أهم ما يشغله منتخبات الناشئين، وكيفية الوصول للاعبين المميزين على مستوى الجمهورية.

وأضاف “علام” أن اتحاد الكرة مظلوم إعلاميا، مناشدا المساندة الفعلية لاتحاد الكرة إعلاميا من خلال توعية الجماهير بضرورة الحضور في مباريات المنتخبات.

وأشار إلى أن المنتخبين الأول والأولمبي يرتبطان بمباريات هامة في المرحلة المقبلة، متمنيا لهما التوفيق في تلك المباريات.