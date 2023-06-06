الثلاثاء 06 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

جمال علام: اتحاد الكرة مظلوم إعلاميّا ورصدنا اللاعبين الموهوبين لضمهم للمنتخبات

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة،  تقدير الاتحاد لجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في دعم وتطوير الكرة المصرية، مضيفاً أن دوريات القطاعات في جميع المراحل العمرية تم من خلالها رصد اللاعبين الموهوبين بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه بمجرد اختيار مدربي منتخبات المراحل السنية، وسيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين المتميزين الذين تم اختيارهم. 

txt

وزير الرياضة: نسعى لتغيير طريقة التفكير في تطوير كرة القدم المصرية

txt

أشرف صبحي: مبادرة دعم الكرة المصرية تضع معايير اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات

جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع بروتوكول رعاية منتخبات الناشئين قال علام، إن اتحاد الكرة ومجلسه الحالي أهم ما يشغله منتخبات الناشئين، وكيفية الوصول للاعبين المميزين على مستوى الجمهورية. 

وأضاف “علام” أن اتحاد الكرة مظلوم إعلاميا، مناشدا المساندة الفعلية لاتحاد الكرة إعلاميا من خلال توعية الجماهير بضرورة الحضور في مباريات المنتخبات. 

وأشار إلى أن المنتخبين الأول والأولمبي يرتبطان بمباريات هامة في المرحلة المقبلة، متمنيا لهما التوفيق في تلك المباريات.

مواد متعلقة

وزير الرياضة: نمتلك محفظة مالية خدمة وطنية لتطوير قطاعات الناشئين والكرة المصرية

وزير الرياضة: نسعى لتغيير طريقة التفكير في تطوير كرة القدم المصرية

وزير الشباب يشهد جلسة حوارية حول الرياضة والاستثمار في الشباب

جمال علام: المدير الفني المقبل لاتحاد الكرة سيكون مصريًا والحضري لن يعود للعمل في المنتخبات

جمال علام: منتخب مالاوي تمسك باللعب في أرضه بسبب محمد صلاح

جمال علام يهنئ المنتخب الأولمبي بعد الفوز على زامبيا
الجريدة الورقية