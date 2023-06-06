أحمد حسن: مبادرة جديدة لدعم كرة القدم المصرية والتخفيف عن كاهل اتحاد الكرة

أكد الكابتن أحمد حسن، المتحدث الرسمي باسم مبادرة دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية، أن المبادرة تهدف لخدمة كرة القدم بمصر والتخفيف عن كاهل اتحاد الكرة، كنا نتمنى حدوثه بالماضي، نساند لخلق جيل مختلف من خلال التدريب وأجهزة فنية على أعلى مستوى تساعد كل الناشئين.

وأشار حسن إلى أن المشروع يأتي ضمن تفعيل دور الشركات الكبرى فى تطوير كرة القدم والتي أصبحت صناعة تحتاج إلى تمويل كبير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم للإعلان عن تفاصيل أكبر مشروع قومي لتطوير المنتخبات المصرية لكرة القدم وقطاع الناشئين بالكرة المصرية وبرنامح لرعاية الأبطال الرياضيين.

وأعلن أحمد حسن عن هدف المبادرة في تقديم نموذج متميز يساهم في تطوير كرة القدم من أجل منافسة حقيقية على كأس العالم وليس فقط المشاركة.