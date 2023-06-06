ضبط 25 طن أسمدة قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالفيوم، عددا من الحملات على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالانشطة التموينية المتنوعة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وبالتعاون مع الإدارات التموينية بمركزي يوسف الصديق والفيوم، وإدارة الرقابة التموينية.

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية وتمكنت من ضبط عدد 360 شيكارة سماد زراعي خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 18 طن من الأسمدة الزراعية صنف ازوت 33%، وذلك لدى تاجر بناحية مركز الفيوم ثان، وتم التحفظ على الكمية وايداعها مخازن الإدارة الزراعية بمركز الفيوم.

وفي نفس السياق تمكنت إدارة تموين مركز يوسف الصديق، من ضبط عدد 140 شيكارة سماد زراعي وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 7 أطنان من الأسمدة أصناف يوريا 46% وآزوت 33% تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة خارج الجمعيات الزراعية.

التحفظ على الأسمدة المضبوطة وتحرير محاضر ضد المخالفين بالفيوم

وتم التحفظ على الأسمدة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركزي الفيوم ثان ويوسف الصديق، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي نفس السياق قامت إدارة تموين يوسف الصديق، بتنفيذ عددا من الحملات الثابتة والمتحركة على طريق السياحي جنوب بحيرة قارون بنطاق المركز، وطريق وادي الريان القاهرة والطرق الداخلية المتفرعة من طريق الريان الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.