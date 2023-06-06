المشدد 10 سنوات لعصابة المرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تشكيلًا عصابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة سيارة سائق بالإكراه وإصابته في المرج.

تفاصيل سقوط عصابة السيارات:

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغًا من سائق يفيد بإصابته وسرقته بالإكراه، أثناء سيره في الطريق، حيث استوقفه 4 أشخاص اعترضوا طريق سيارته لسرقته بالإكراه.

وبانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وسرقة المجني عليه، وإصابته بسلاح أبيض مطواة، وكسر زجاج سيارته، وإصابته لشل حركته، وإجباره على ترك السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دهس حفيد الفنانة شريفة فاضل:

ومن المقرر نظر محكمة الاستئناف، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل بميدان سفنكس، 8 يوليو المقبل، ما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية.

وقد أحالت جهات التحقيق في الجيزة، المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، للمحاكمة بتهمة دهس المجني عليه معاذ بميدان سفنكس، أواخر شهر مارس الماضي، والتسبب له في كسور بأنحاء متفرقة بجسده.

وكانت بداية الأحداث؛ بتعرض حفيد الفنانة شريفة فاضل، للدهس من سيارة مسرعة يقودها شاب متهور يبلغ من العمر 19 عامًا في ميدان سفنكس بالجيزة، ما تسبب له في كسور وإصابات بالغة، دخل على إثرها إلى المستشفى وسط غيبوبة تامة، منذ وقت الحادثة.