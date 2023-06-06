قرار جديد في قضية حيازة البلوجر آية إيهاب وزوجها المخدرات

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس البلوجر آية إيهاب وشريكها لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات ، وذلك بعد رفض استئنافهما على قرار حبسهما.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمان ، تهمة حيازة 860 طربة من الحشيش، بقيمة تقدر بـ 9 ملايين جنيه، وتم العثور على تلك الكمية داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، فضلا عن قيام المتهمان بترويج المخدرات وكانا يتعاونان في ذلك مع شخص آخر.

سقوط البلوجر آية إيهاب في قبضة الامن

وكانت البداية بالقاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر آية إيهاب وزوجها العرفي رامي.أ، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وقد كشفت التحريات الأمنية، عن الواقعة بقيام المتهمة آية إيهاب بلوجر بالاتجار في المواد المخدرة رفقة زوجها العرفي، واتخاذهما من الشقة محل سكنهما، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

انتقلت قوة من رجال المباحث علي الفور مكان الواقعة ، وتمكنت من القبض عليهما، وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل شقتهما السكنية.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتي X6.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد كشفت نشاط شاب له معلومات جنائية، وفتاة مقيمين بمحافظة الجيزة بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 860 طربة حشيش، وزنت 86 كيلوجراما، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول و4 سيارات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

كما حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34)؛ تنص علي يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.