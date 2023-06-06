الترسانة يدعو أندية الجمعية العمومية الاجتماع تعرف على السبب

قام نادي الترسانة برئاسة الحاج طارق سعيد بدعوة عدد من الأندية التابعة للجمعية العمومية باتحاد الكرة لمناقشة الأزمات التي تعيشها الأندية خاصة بعد قرار اتحاد الكرة باستحداث مسابقة دوري المحترفين.

وجاء هذا الاجتماع لرفض قرار الاتحاد بإقامة هذه المسابقة الموسم القادم بمخالفة اللوائح المنظمة للدوريات الخاصة بالاتحاد ودون عقد اجتماع للجمعية العمومية لاتخاذ رأيهم في هذا القرار.

دعوة الأندية..

وتم دعوة ما يقترب من 33 نادي علي مستوي الجمهورية ومنهم أندية المنيا وديروط وشبان قنا والفيوم وملوي وبني سويف وكفر الشيخ والمنصورة والاوليمبي والحمام ونبروه والهلال مطروح وجمهورية شبين والنصر ووادي دجلة و منتخب السويس والإنتاج الحربي والعبور ووادي دجلة والإعلاميين ودكرنس وبورفؤاد والمريخ والترسانة ودمنهور وسوهاج وقنا وبلبيس وبنها والزرقا والرجاء والشرقية ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع يوم السبت المقبل .