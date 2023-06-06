8 يوليو أولي جلسات محاكمة المتهم في دهس حفيد الراحلة شريفة فاضل

تنظر محكمة الاستئناف، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل بميدان سفنكس، 8 يوليو المقبل، ما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية.

تفاصيل دهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

وفي وقت سابق ، إحالت جهات التحقيق في الجيزة، المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، للمحاكمة بتهمة دهس المجني عليه معاذ بميدان سفنكس، أواخر شهر مارس الماضي، والتسبب له في كسور بأنحاء متفرقة بجسده.

تعود بداية الاحداث ؛ بتعرض حفيد الفنانة شريفة فاضل، للدهس من سيارة مسرعة يقودها شاب متهور يبلغ من العمر 19 عامًا في ميدان سفنكس بالجيزة، ما تسبب له في كسور وإصابات بالغة، دخل على إثرها إلى المستشفى وسط غيبوبة تامة، منذ وقت الحادثة.

ضبط شاب بتهمة تعذيب كلب وتهديد فتاة فى القليوبية

وفي القليوبية كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بتهديدها عقب إبلاغها عن واقعة قيامه بتعذيب "كلب" بمنزله المجاور لها بمحافظة القليوبية.

و كانت البداية بتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بلاغا من "موظف بإحدى جمعيات رعاية الحيوان" بتلقيه إستغاثة من "إحدى السيدات الشاكية"" بقيام ؛ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتعذيب "كلب" بمحل سكنه، وتم إستدعاء والد المشكو فى حقه حضر وبصحبته "الكلب " وقرر بأنه خاص بنجله وأبدى برغبته فى تسليم "الكلب" للجمعية.

وبسؤال جهات التحقيق للشاكية (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) أيدت ما سبق وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد تدريب الكلب، وأضاف بقيامه بتهديد الشاكية، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.