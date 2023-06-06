ضبط 4 أطنان من القمح لدى تاجر أعلاف بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالفيوم، عددا من الحملات على الأسواق ومنافذ الطرق والشوارع لمتابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمهندس محمد امبابي رئيس الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس، والمهندس حماده نبيه المفتش بالإدارة ومفتشي الرقابة التموينية.

ضبط أقماح مخلوطة بالذرة والشعير ويتم بيعها كأعلاف بالفيوم

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية ومجمعات استلام محصول القمح بدائرة مركز سنورس بالفيوم، وتمكنت من ضبط عدد 4 أطنان من محصول القمح المحلي إنتاج موسم 2023، بالإضافة إلى ضبط 300 كيلو من الشعير والذرة المخلوطة بالقمح، ويتم بيعها كأعلاف، وذلك بناحية بندر سنورس، وتم تسليم الأقماح إلى شوية قرية جرفس.

وتم تحرير محضر ضد التاجر بمركز شرطة سنورس، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي نفس السياق قامت إدارة تموين سنورس، بتنفيذ عددا من الحملات الثابتة والمتحركة على الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي والطرق الداخلية المتفرعة من الطريق الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزين القمح بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.