«عيون الناس» معرض جديد لمحمد مهدي بالشيخ زايد (صور)

افتتح الفنان التشكيلى محمد مهدى، معرض لوحات جديد بعنوان «عيون الناس» فى جاليريا 40 بالشيخ زايد فى مدينة 6 أكتوبر.

الفنان التشكيلى محمد مهدى

وقال مهدى عن اللوحات التى عرضها، إنها رؤية ملهمة من وحى الفنان لعيون الناس، من خلال أكثر من 30 عمل يضم وحى العيون.

وأوضح الفنان التشكيلى، أن ذلك المعرض يعد توحد انفرادى لما يراه فكر الفنان وليس العين فقط، وينقل صورة مشاعر الناس من خلال العيون.

الفنان التشكيلى محمد مهدى

وأضاف محمد مهدى، أن فلسفة عيون الناس فكر تراكمى للفنان من خلال دراسته لعلم النفس التى طورت شخصيته لينقل من الطبيعة ملامح الجمال وجاذبيتها.

ويتطلع الفنان التشكيلى محمد مهدى، إلى رؤية الطبيعة بالتجريد كلمحة مستقبلية.

الفنان التشكيلى محمد مهدى

الفنان التشكيلى محمد مهدى

الفنان التشكيلى محمد مهدى

درس «مهدي» فى معهد الدراسات الفنية بالظهران، وأكمل دراسته فى بريطانيا وأمريكا، وعمل لفترة كبير ضابطا بالقوات الجوية، وسبق للفنان التشكيلى، إقامة عدة معارض فى القاهرة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر معرض مهدى هو الخامس الذى يقام بالقاهرة وشارك فى عدد كبير من المعارض الجامعية.