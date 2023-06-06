مقترح أمريكي لدفن المخلفات العضوية من محطات الصرف الصحي

تقدم الدكتور المهندس أحمد أبو سيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أدڤانتك إنترناشيونال كوربوريشن"، ومقرها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، بمقرح مشروع دفن المخلفات العضوية من محطات الصرف الصحي، بهدف عزل الكربون الناتج عن تلك النفايات، والجدوي الاقتصادية الكبيرة التي ستعود على مصر من هذا المشروع.

وأكد الخبير المصري أهمية العمل على نقل احدث تكنولوجيا لإنجاح هذا المشروع، بالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركة الخاصة به، والتي استطاعت دفن نحو 3 ملايين طن من المخلفات العضوية في لوس أنجلوس، وكذلك قدم مقترح مشروع المياه الدافئة بالبحر الاحمر وجدوى استغلالها في إنتاج طاقة نظيفة.

إنشاء أول مدرسة رسمية أمريكية بالجهود الذاتية

وتابع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أدڤانتك إنترناشيونال كوربوريشن"، أنه تم إنشاء أول مدرسة رسمية أمريكية بالجهود الذاتية، في ولاية هيوستن، تدرس مناهجها باللغة العربية، ويعد ذلك دعما للمبادرة الرئاسية " اتكلم عربي" بتطبيق المدارس الدارسة للغة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم تعليم اللغة العربية للجيل الثالث و الرابع .

إنشاء أول مدرسة لتعليم اللغة العربية في ولاية هيوستن

وبدورها ثمنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الجهود المبذولة من الدكتور مهندس أحمد أبو سيد لإنشاء أول مدرسة لتعليم اللغة العربية في ولاية هيوستن، مرحبة بأن تدخل هذه التجربة ضمن التجارب المميزة والداعمة للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تستهدف الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء في نفوس أبنائنا من الجيلين الثالث والرابع من المصريين بالخارج.

مؤتمر المصريين بالخارج

وأكدت السفيرة سها جندي، على أهمية مقترحات المشروعات الجادة التي تقدم بها المستثمر والخبير المصري أحمد ابو سيد، ذات التكنولوجيات المتطورة، ومن شأنها تحقق فائدة كبرى للدولة، وسيتم مخاطبة الوزارات والجهات المعنية، لإرسال هذه المقترحات للنظر فيها والاستفادة منها بما يخدم خطط التنمية، كما دعته للمشاركة في مؤتمر المصريين بالخارج، المزمع انعقاده بنهاية شهر يوليو المقبل، وكذلك مؤتمر "مصر تستطيع" بالتجارة والصناعة لأفريقيا والجاري التحضير له.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دكتور مهندس أحمد أبو سيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أدڤانتك إنترناشيونال كوربوريشن"، ومقرها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، والمتخصصة في إدارة المخلفات الصناعية والتخلص منها، في إطار لقاء سيادتها بالخبراء المصريين بالخارج، للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن المساهمة في خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية.

