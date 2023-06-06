صندوق الاستثمارات العامة .. طرح أندية رياضية للتخصيص بداية من الربع الأخير لعام 2023

تصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي " PIF" مؤشرات موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة، عقب نشر الصندوق دعمه لقطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، أعلن أمس نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة وتحويلها إلى شركات وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

صندوق الاستثمارات العامة سيستحوذ على 75% من الاندية الرياضية

وأوضح وزير الرياضة السعودي، خلال مؤتمر مشروع التخصيص للأندية الرياضية، أن صندوق الاستثمارات العامة سيستحوذ على 75% مقابل 25% للجمعية العمومية، وسيتكون مجلس إدارة شركة النادي من عضوين يتم ترشيحهما من قبل الجمعية العمومية و5 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

فيما كتب الصندوق عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"سيسهم الخبرات الاستثمارية والإدارية لصندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتطبيق أفضل الممارسات في حوكمة وإدارة الأندية الأربعة مما يعزز من رفع الكفاءة الإدارية والمالية".

وتابع:"يدعم الصندوق نمو قطاع الرياضة في المملكة كأحد القطاعات الرئيسية في استراتيجية صندوق الاستثمارات، بهدف تحقيق الاستدامة للقطاع واستحداث فرص عمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد يتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ هما:

الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها.

طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بداية من الربع الأخير من عام 2023.

ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في: