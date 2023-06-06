تفاصيل إنشاء أول مجلس حقوقي للمصريين فى الخارج

ينسق بين الداخل والخارج..

وقع اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك حول إنشاء مجلس حقوق الإنسان للمصريين فى الخارج.

وتأتي اهمية لبروتوكول إنطلاقًا من أهمية دور المصريين فى الخارج فى الدفاع عن قضاياهم الوطنية والاستفادة من خبراتهم المكتسبة فى الدول المستقبلة فى مجال حقوق الإنسان والحريات والديموقراطية وضرورة تعزيز دورهم فى بناء وتنمية مصر الحديثة من خلال مساهمة حقيقية تعتمد على إستراتيجية واضحة المعالم تهتم بالشأن المصرى المتعلق بحقوق الإنسان داخل وخارج مصرتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الجيوسياسية فى العالم وبعد مصر الإقليمى، وكذلك متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وإليكم تفاصيل مجلس حقوق الإنسان للمصريين فى الخارج المقرر إنشاؤه قريبًا

- تم الاتفاق على بروتوكول للتعاون بين مجلس حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية وبين اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا.

- أول مجلس للحقوق الإنسان للمصريين فى الخارج ينسق بين الداخل والخارج فى هذا المجال.

- الحاجة الماسة لعمل منظم تتضافر فيه جهود المصريين فى الخارج فى ظل آلية تنسيق مع الداخل فى مصر من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى إطارالحفاظ على المصالح المصرية.

- يشرف على مجلس حقوق الإنسان للمصريين فى الخارج لجنة نتسيقية مكونة من مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحمد الزفزاف، رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا ومحمود فضل الأمين العام للاتحاد وثروت قادس مستشار رئاسة الاتحاد وهم أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابع للاتحاد.

- يشرف أيضًا على المجلس المزمع انشاءه الأعضاء المؤسسين فى المجلس هم المجلس القومى لحقوق الإنسان واتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا واتحاد الجالية المصرية فى اليونان وجمعية المصريين فى سويسرا ويسمح المجلس بإنضمام الكيانات المشهرة قانونًا والمعنية بشؤون المصريين فى الخارج.

وقد أقام اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، مناسبة بتكريم المرأة المصرية المقيمة فى أوروبا، كما تم الإعلان عن إبرام بروتوكول تعاون بين اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بإنشاء مجلس حقوق الإنسان للمصريين فى الخارج.

وتم على هامش الاحتفال مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة مثل المساواة وقوانين الأحوال الشخصية وأوضاع الجيل الثانى الاجتماعية وموقف الآراء الدينية من التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وقضايا التعليم والطفولة.

وقام الاتحاد بتكريم كل من اسم المرحومة فوزية العشماوى، أستاذ الأدب بالجامعات السويسرية، ورائدة من رواد العمل الاجتماعى للجالية المصرية فى سويسرا، حيث شاركت ابنتها هناء أبو زيد فى حفل التكريم.

حيث ألقت كلمة أشارت فيها إلى الاهتمام بالمرأة المصرية، كما تم تكريم إيناس إبراهيم هلال من أبناء الجيل الثانى، التى منحتها الملكة اليزابيث وسامًا ملكيًا تقديرًا لعملها الاجتماعى، منوهة فى كلمتها إلى أهمية الاهتمام بالفئات الضعيفة وأوضاع الاندماج فى الدول الأوروبية.